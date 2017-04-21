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Statistics - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2468
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
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Анализ баров, у которых время открытия (час и минута) равняется времени открытия текущего бара. Увеличение лота, если предыдущая сделка закрыта с убытком. Закрытие (принудительное) на новом баре.

Увеличение лота происходит в OnTradeTransaction — отлавливаются сделки с типом "выход из рынка". Если сделка прибыльная, тогда лот устанавливается на первоначальное значение (параметр "Lots"), если сделка убыточная, то лот увеличивается.

Stop Loss. OnTradeTransaction.

Входные параметры:

  • Min Candle Height ("0" -> параметр отключен)
  • Lots
  • Stop Loss (in pips)
  • Days of History

Поиск осуществляется за "Days of History" дней. Если размер найденных бычьих баров будет преобладать над размером найденных медвежьих баров — тогда открываем позицию Buy. Если наоборот — открываем Sell.

Statistics

Volatility Quality Stridsman (histo) Volatility Quality Stridsman (histo)

Индикатор волатильности Стридсмана в виде гистограммы

Smoother std adaptive Smoother std adaptive

Сглаживающий фильтр с использованием стандартного отклонения для придания свойства адаптивности.

SHA512 + HMAC SHA512 + HMAC

Многие интересуются нативной работой с биржей BTC-e непосредственно из МТ. В API биржи требуется отправлять данные с подтверждением валидности параметров через HMAC-SHA512 В данном классе реализован алгоритм расчета SHA512 и HMAC

Move Trend line Move Trend line

Ищет на графике все объекты OBJ_TREND (трендовая линия) и передвигает её на указанную дату и с указанным смещением в цене.