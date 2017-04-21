Statistics

Анализ баров, у которых время открытия (час и минута) равняется времени открытия текущего бара. Увеличение лота, если предыдущая сделка закрыта с убытком. Закрытие (принудительное) на новом баре.

Увеличение лота происходит в OnTradeTransaction — отлавливаются сделки с типом "выход из рынка". Если сделка прибыльная, тогда лот устанавливается на первоначальное значение (параметр "Lots"), если сделка убыточная, то лот увеличивается.

Stop Loss. OnTradeTransaction.

Входные параметры:

Min Candle Height ("0" -> параметр отключен)

Lots

Stop Loss (in pips)

Days of History