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Statistics - эксперт для MetaTrader 5
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Анализ баров, у которых время открытия (час и минута) равняется времени открытия текущего бара. Увеличение лота, если предыдущая сделка закрыта с убытком. Закрытие (принудительное) на новом баре.
Увеличение лота происходит в OnTradeTransaction — отлавливаются сделки с типом "выход из рынка". Если сделка прибыльная, тогда лот устанавливается на первоначальное значение (параметр "Lots"), если сделка убыточная, то лот увеличивается.
Stop Loss. OnTradeTransaction.
Входные параметры:
- Min Candle Height ("0" -> параметр отключен)
- Lots
- Stop Loss (in pips)
- Days of History
Поиск осуществляется за "Days of History" дней. Если размер найденных бычьих баров будет преобладать над размером найденных медвежьих баров — тогда открываем позицию Buy. Если наоборот — открываем Sell.
Индикатор волатильности Стридсмана в виде гистограммыSmoother std adaptive
Сглаживающий фильтр с использованием стандартного отклонения для придания свойства адаптивности.
Многие интересуются нативной работой с биржей BTC-e непосредственно из МТ. В API биржи требуется отправлять данные с подтверждением валидности параметров через HMAC-SHA512 В данном классе реализован алгоритм расчета SHA512 и HMACMove Trend line
Ищет на графике все объекты OBJ_TREND (трендовая линия) и передвигает её на указанную дату и с указанным смещением в цене.