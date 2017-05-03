Statistics

Participe de nossa página de fãs
Análise de barras em que os preços de abertura (hora e minuto) é igual ao tempo da abertura da barra atual. Aumento do lote, se a transação anterior for fechada com perda. Fechamento (forçado) na barra nova.
O aumento do lote acontece na OnTradeTransaction, isto é, são apanhadas as transações com o tipo "saída do mercado". Se a transação for rentável, o lote será definido como o valor inicial (parâmetro "Lots"), se a transação for desfavorável, o lote aumenta.
Stop Loss. OnTradeTransaction.
Parâmetros de entrada:
- Min Candle Height ("0" -> parâmetro desativado)
- Lots
- Stop Loss (in pips)
- Days of History
A pesquisa é feita para "Days of History" dias. Se o tamanho das barras touro encontradas prevalecer sobre o tamanho das barras urso encontradas, abriremos uma posição Buy. Caso contrário, abriremos Sell.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18164
