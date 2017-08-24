CodeBaseSeções
Indicadores

TotalPowerIndicatorX - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1375
Avaliação:
(20)
Publicado:
Autor real: www.EarnForex.com

Indicador Total Power Indicator com valores fixos na faixa de zero a cem.

Fig.1. Indicador TotalPowerIndicatorX

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18154

