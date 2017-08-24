Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
TotalPowerIndicatorX - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1375
- Avaliação:
-
- Publicado:
Autor real: www.EarnForex.com
Indicador Total Power Indicator com valores fixos na faixa de zero a cem.
Fig.1. Indicador TotalPowerIndicatorX
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18154
Sets Chart Scale
O indicador define a propriedade a propriedade "Escala fixa" e mantém a primeira barra no meio da janela.WmiVol_HTF
Indicador WmiVol com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Total_Power_Indicator_Signal
Indicador Total Power Indicator sob a forma de semáforo-seta com envio de alertas, e-mails e mensagens por push.Exp_Kolier_SuperTrend_X2
Sistema de negociação de tendência com base nos sinais de dois indicadores Kolier_SuperTrend.