TotalPowerIndicatorX - Indikator für den MetaTrader 5
- 917
Der echte Autor: www.EarnForex.com
Der Indikator Total Power Indicator, bei dem seine Werte im Bereich von Null und bis hundert fixiert sind.
in Abb.1. Der Indikator TotalPowerIndicatorX
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18154
