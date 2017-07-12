CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

TotalPowerIndicatorX - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
917
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor: www.EarnForex.com

Der Indikator Total Power Indicator, bei dem seine Werte im Bereich von Null und bis hundert fixiert sind.

in Abb.1. Der Indikator TotalPowerIndicatorX

in Abb.1. Der Indikator TotalPowerIndicatorX

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18154

Sets Chart Scale Sets Chart Scale

Der Indikator stellt für das Fenster des Charts die Eigenschaft "der fixierte Maßstab" ein und hält die erste Bar in der Mitte des Fensters.

WmiVol_HTF WmiVol_HTF

Der Indikator WmiVol mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern

Total_Power_Indicator_Signal Total_Power_Indicator_Signal

Der Indikator Total Power Indicator in einer Semaphor-Pfeile Art mit der Abgabe Allerts und der Absendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten.

Exp_Kolier_SuperTrend_X2 Exp_Kolier_SuperTrend_X2

Das Trends-Handelssystem wurde aufgrund der Signalen der zwei Indikatoren Kolier_SuperTrend gebaut.