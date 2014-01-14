Autor real:

El indicador Total Power se basa en dos indicadores estándar: Bears Power y Bulls Power.



El indicador calcula el número de barras de tendencia alcista y bajista dentro de un cierto periodo de tiempo y luego determina una relación proporcional entre los osos, toros y el total de la barra actual (la relación total se calcula como la diferencia entre los toros y los osos).



Por lo tanto, obtenemos las líneas continuas de la potencia media relativa alcista y bajista para un determinado periodo de tiempo sin el mayor inconveniente que los indicadores originales - la ausencia de perspectiva a largo plazo. La versión del indicador Total Power para MT4 fue creado por Daniel Fernandez (Asirikuy.com).

Parámetros de entrada:

LookbackPeriod (by default = 45) - Periodo basic indicator period. Determina el número de barras para el cálculo de prevalencia alcista/bajista.

(by default = 45) - Periodo basic indicator period. Determina el número de barras para el cálculo de prevalencia alcista/bajista. PowerPeriod (by default = 10) - Bears Power y Bulls Power periodo original del indicador

El indicador se presenta en dos versiones.

Existen varias formas diferentes de utilizar este indicador:

El método más fiable (aunque también el más lento) es esperar mientras las líneas alcistas (o bajistas en caso de venta) y Total Power indican 100 y luego abran una posición larga (o una corta si son la líneas bajistas). Trazos bajistas y alcistas pueden utilizarse también para el trading. En el caso de que la línea alcista se encuentre por encima una bajista después del cruce, entonces es momento de comprar, en caso de una situación inversa, se debe abrir una posición corta. Cruce de líneas alcista y bajista con una Total Power puede utilizarse tanto para el mercado de entrada como el de salida. Si la línea alcista cruza una Total desde abajo, es hora de abrir una posición larga, si la línea bajista cruza una Total desde abajo, se debe abrir una posición corta. Si las líneas cruzan una Total desde arriba, es el momento de cerrar la posición apropiada. La alternativa es utilizar algunos niveles definidos del indicador en lugar de los cruces de líneas. Por ejemplo, se puede abrir una posición en largo/corto, si la línea alcista/bajista se mueve por encima del nivel 66.



