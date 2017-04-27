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TotalPowerIndicatorX - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: www.EarnForex.com
Индикатор Total Power Indicator, у которого его значения фиксированы в диапазоне от нуля и до ста.
Рис.1. Индикатор TotalPowerIndicatorX
Sets Chart Scale
Индикатор устанавливает окну графика свойство "Фиксированный масштаб" и удерживает первый бар в середине окна.WmiVol_HTF
Индикатор WmiVol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Total_Power_Indicator_Signal
Индикатор Total Power Indicator в семафорно-стрелочном виде с подачей алертов и отправкой почтовых и Push-сообщений.Exp_Kolier_SuperTrend_X2
Трендовая торговая система на основе сигналов двух индикаторов Kolier_SuperTrend.