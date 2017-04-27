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Индикаторы

TotalPowerIndicatorX - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2234
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: www.EarnForex.com

Индикатор Total Power Indicator, у которого его значения фиксированы в диапазоне от нуля и до ста.

Рис.1. Индикатор TotalPowerIndicatorX

Рис.1. Индикатор TotalPowerIndicatorX

Sets Chart Scale Sets Chart Scale

Индикатор устанавливает окну графика свойство "Фиксированный масштаб" и удерживает первый бар в середине окна.

WmiVol_HTF WmiVol_HTF

Индикатор WmiVol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Total_Power_Indicator_Signal Total_Power_Indicator_Signal

Индикатор Total Power Indicator в семафорно-стрелочном виде с подачей алертов и отправкой почтовых и Push-сообщений.

Exp_Kolier_SuperTrend_X2 Exp_Kolier_SuperTrend_X2

Трендовая торговая система на основе сигналов двух индикаторов Kolier_SuperTrend.