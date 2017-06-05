请观看如何免费下载自动交易
真实作者: www.EarnForex.com
Total Power Indicator(总能量指标), 它的数值在0到100的范围之间变化。
图1. TotalPowerIndicatorX
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18154
钢琴
显示每个时段最后三个柱的相应数值: 如果柱是上升的就是"1"，而如果柱是下降的就是 "0" 。设置图表缩放
本指标设置图表窗口的 "固定缩放(Fixed scale)" 属性，并把第一个柱放到窗口中间。
Total_Power_Indicator_Signal
信号箭头形式的 Total Power Indicator (总能量指标)，可以生成提醒，发送电子邮件和推送通知。SHA512 + HMAC
很多交易者对在 MetaTrader 中直接操作 BTC-e 交易所很感兴趣，在交易所的 API 中, 需要通过 HMAC-SHA512 来确认参数有效性，再发送数据。SHA512 和 HMAC 计算的算法就在这个类中实现。