ポケットに対して
インディケータ

TotalPowerIndicatorX - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者www.EarnForex.com

Total Power指標で、指標値は0~100の範囲内に設定されます。

図1　TotalPowerIndicatorX

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18154

