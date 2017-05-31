無料でロボットをダウンロードする方法を見る
WmiVol_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むWmiVol 指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされたWmiVol.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 WmiVol_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18150
GRFLeadingEdger_Pivot
1つのバーの2つのGRFLeadingEdgers指標チャンネルの値の間に描かれた2つの色付きの長方形です。XMA_Keltner_Pivot
1つのバーの2つのケルトナーチャンネルの値の間に描かれた2つの色付きの長方形です。
Sets Chart Scale（チャートスケールの設定）
この指標は、「固定スケール」プロパティをチャートウィンドウに設定し、ウィンドウの中央に最初のバーを保持します。ピアノ
各時間枠の最後の3つのバーに、強気であれば「1」、弱気であれば「0」の適切な値を表示します。