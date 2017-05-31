コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

WmiVol_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むWmiVol 指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたWmiVol.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　WmiVol_HTF指標

