CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

WmiVol_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1865
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор WmiVol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора WmiVol.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор WmiVol_HTF

Рис.1. Индикатор WmiVol_HTF

GRFLeadingEdger_Pivot GRFLeadingEdger_Pivot

Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов индикатора GRFLeadingEdger на одном баре.

Move Trend line Move Trend line

Ищет на графике все объекты OBJ_TREND (трендовая линия) и передвигает её на указанную дату и с указанным смещением в цене.

Sets Chart Scale Sets Chart Scale

Индикатор устанавливает окну графика свойство "Фиксированный масштаб" и удерживает первый бар в середине окна.

TotalPowerIndicatorX TotalPowerIndicatorX

Индикатор Total Power Indicator, у которого его значения фиксированы в диапазоне от нуля и до ста.