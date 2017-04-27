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WmiVol_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор WmiVol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора WmiVol.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор WmiVol_HTF
GRFLeadingEdger_Pivot
Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов индикатора GRFLeadingEdger на одном баре.Move Trend line
Ищет на графике все объекты OBJ_TREND (трендовая линия) и передвигает её на указанную дату и с указанным смещением в цене.
Sets Chart Scale
Индикатор устанавливает окну графика свойство "Фиксированный масштаб" и удерживает первый бар в середине окна.TotalPowerIndicatorX
Индикатор Total Power Indicator, у которого его значения фиксированы в диапазоне от нуля и до ста.