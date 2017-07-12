CodeBaseKategorien
Indikatoren

WmiVol_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Indikatoren

WmiVol_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

WmiVol.mq5 (12.39 KB) ansehen
WmiVol_HTF.mq5 (15.58 KB) ansehen
Der Indikator WmiVol mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators WmiVol.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

in Abb.1. Der Indikator WmiVol_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18150

GRFLeadingEdger_Pivot GRFLeadingEdger_Pivot

Zwei Rechtecke mit der farbigen Ausfüllung,die auf einem Bar zwischen den Werten zwei Kanäle des Indikators GRFLeadingEdger aufgebaut sind.

Binary Options Simulated Trading Indicator for MT5 Binary Options Simulated Trading Indicator for MT5

Der Indikator für die Simulation des Handels mit binären Optionen in MetaTrader 5.

Sets Chart Scale Sets Chart Scale

Der Indikator stellt für das Fenster des Charts die Eigenschaft "der fixierte Maßstab" ein und hält die erste Bar in der Mitte des Fensters.

TotalPowerIndicatorX TotalPowerIndicatorX

Der Indikator Total Power Indicator, bei dem seine Werte im Bereich von Null und bis hundert fixiert sind.