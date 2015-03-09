Pon "Me gusta" y sigue las noticias
WmiVol - indicador para MetaTrader 5
Murad Ismayilov
A menudo surge la necesidad de calcular la hora óptima para tradear, cuando las cotizaciones se cambian rápido (por ejemplo, de 07:00 a 21:00). Eso puede suponer un problema si no estamos familiarizados con el instrumento. Este indicador lee todas las barras en el gráfico y visualiza la estadística sobre la hora del día cuando se observaba la mayor actividad. La altura de la vela ha sido elegida como el criterio de la actividad (High menos Low). La actividad alta se resalta con las barras azules y la baja, con las barras rosadas. Este indicador puede utilizarse como filtro para diferentes estrategias que requieren alta actividad del instrumento.
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 28.02.2014.
Fig. 1. Indicador WmiVol
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11281
