Indicador WmiVol com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período de gráfico de indicador (timeframe)
Para que o indicador trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo pré-compilado do indicador WmiVol.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador WmiVol_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18150
