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Color_Spread - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: SelfTraders
Индикатор показывает текущий спред цветной линией.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 23.03.2015.
Рис.1 Индикатор Color_Spread
Exp_XFatlXSatlCloud
Торговая система Exp_XFatlXSatlCloud построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором XFatlXSatlCloud.Bollinger bands at Fibonacci levels
Полосы Боллинджера на расширенных уровнях Фибоначчи.
XMA_BB_Pivot
Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов Боллинджера на одном баре.XMA_Keltner_Pivot
Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов Келтнера на одном баре.