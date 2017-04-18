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Индикаторы

Color_Spread - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2595
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: SelfTraders

Индикатор показывает текущий спред цветной линией.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 23.03.2015.

Рис.1 Индикатор Color_Spread

Рис.1 Индикатор Color_Spread

Exp_XFatlXSatlCloud Exp_XFatlXSatlCloud

Торговая система Exp_XFatlXSatlCloud построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором XFatlXSatlCloud.

Bollinger bands at Fibonacci levels Bollinger bands at Fibonacci levels

Полосы Боллинджера на расширенных уровнях Фибоначчи.

XMA_BB_Pivot XMA_BB_Pivot

Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов Боллинджера на одном баре.

XMA_Keltner_Pivot XMA_Keltner_Pivot

Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов Келтнера на одном баре.