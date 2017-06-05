代码库部分
Color_Spread - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
显示:
1536
等级:
(20)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者: SelfTraders

本指标使用彩色线显示当前的点差。

本指标最初是使用 MQL4 语言编写，并且于2015年3月23日发布在 mql4.com 的代码库中。

图1 Color_Spread 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18135

