有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者: SelfTraders
本指标使用彩色线显示当前的点差。
本指标最初是使用 MQL4 语言编写，并且于2015年3月23日发布在 mql4.com 的代码库中。
图1 Color_Spread 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18135
Exp_XFatlXSatlCloud
Exp_XFatlXSatlCloud 交易系统是基于 XFatlXSatlCloud 指标显示的趋势改变的。买入卖出订单会话
一个 SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS 参数 — "当前买入订单的总数" 和 SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS 参数 — "当前卖出订单的总数" 最大值和最小值的柱形图。画图风格是 DRAW_HISTOGRAM.
Init_Sync
本开发库使指标的 Init/Deinit 同步XMA_BB_Pivot
在一个柱的两个布林带通道数值之间画出彩色填充的长方形。