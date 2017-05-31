コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Color_Spread - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1093
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：SelfTraders

この指標は、カラーラインを使用して現在のスプレッドを表示します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2015年3月23日に公開されました。

図1 Color_Spread指標

図1 Color_Spread指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18135

Exp_XFatlXSatlCloud Exp_XFatlXSatlCloud

Exp_XFatlXSatlCloud取引システムは、XFatlXSatlCloud指標で表示される動向の方向の変化に基づいています。

Session Buy Sell Orders（セッション売買注文） Session Buy Sell Orders（セッション売買注文）

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS （現在の買い注文の総数）とSYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS（現在の売り注文の総数）パラメータの最大値と最小値のヒストグラムです。描画スタイルはDRAW_HISTOGRAMです。

Init_Sync Init_Sync

このライブラリは指標のInit/Deinitを同期させます。

XMA_BB_Pivot XMA_BB_Pivot

1つのバーに2つのボリンジャーチャンネルの値の間に描かれた2つの色付きの長方形です。