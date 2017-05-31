Exp_XFatlXSatlCloud取引システムは、XFatlXSatlCloud指標で表示される動向の方向の変化に基づいています。

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS （現在の買い注文の総数）とSYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS（現在の売り注文の総数）パラメータの最大値と最小値のヒストグラムです。描画スタイルはDRAW_HISTOGRAMです。