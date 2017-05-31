無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Color_Spread - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：SelfTraders
この指標は、カラーラインを使用して現在のスプレッドを表示します。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2015年3月23日に公開されました。
図1 Color_Spread指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18135
