Color_Spread - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2391
(20)
Autor real: SelfTraders

O indicador mostra o spread atual usando uma linha colorida.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 23.03.2015.

Fig.1 Indicador Color_Spread

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18135

