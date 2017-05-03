Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Color_Spread - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2391
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real: SelfTraders
O indicador mostra o spread atual usando uma linha colorida.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 23.03.2015.
Fig.1 Indicador Color_Spread
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18135
Sistema de negociação Exp_XFatlXSatlCloud construído com base nas alterações da direção da tendência exibida pelo indicador XFatlXSatlCloud.Session Buy Sell Orders
Sob a forma de gráficos de colunas, valores máximos e mínimos dos parâmetros SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "Número total de ordens atual para compra" e SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "Número total de ordens atual para venda". Estilo de plotagem DRAW_HISTOGRAM.
A biblioteca sincroniza o Init/Deinit dos indicadoresXMA_BB_Pivot
Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de Bollinger numa mesma barra.