Indicadores

Blue Spread - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
1847
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
Blue_Spread.mq4 (1.83 KB) ver
El indicador muestra el spread actual con una línea de color.

Blue Spread indicator MetaTrader 4

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12673

