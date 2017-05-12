CodeBaseKategorien
Color_Spread - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
1205
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Echter Autor: SelfTraders

Der Indikator zeigt den aktuellen Spread mithilfe einer farbigen Linie an.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 23.03.2015 in Code Base veröffentlicht.

Abb.1 Der Color_Spread Indikator

Abb.1 Der Color_Spread Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18135

