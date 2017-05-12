und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Color_Spread - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1205
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Echter Autor: SelfTraders
Der Indikator zeigt den aktuellen Spread mithilfe einer farbigen Linie an.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 23.03.2015 in Code Base veröffentlicht.
Abb.1 Der Color_Spread Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18135
Das Exp_XFatlXSatlCloud Handelssystem basiert auf der Änderung der Trendrichtung, die der XFatlXSatlCloud Indikator anzeigt.Session Buy Sell Orders
Der maximale und minimale Werte der Parameter SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "Gesamtzahl der Kauforders im Moment" und SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "Gesamtzahl der Verkaufsorders im Moment" in Form eines Histogramms. Stil DRAW_HISTOGRAM.
Die Bibliothek synchronisiert Init/Deinit von IndikatorenXMA_BB_Pivot
Zwei mit FArbe gefüllte Rechtecke, die zwischen den Werten von zwei Bollinger Kanälen auf einem Balken gezeichnet werden.