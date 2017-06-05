请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_XFatlXSatlCloud - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1389
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Exp_XFatlXSatlCloud 交易系统是基于 XFatlXSatlCloud 指标显示的趋势方向改变的。当柱关闭时，如果指标云的颜色有变化，就生成信号。
为了使EA交易能够正确运行，您应当把编译好的 XFatlXSatlCloud.ex5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹。
请注意，使用 TradeAlgorithms.mqh 库文件可以用在提供非零点差以及在建立仓位的同时设置止损和获利选项的经济商，您可以从以下链接下载开发库的更多版本: Trade Algorithms.
默认的EA交易输入参数已经在下面显示的测试中使用了，在测试中没有使用止损和获利。
图 1. 在图表上交易的实例
在 2015 年 GBPUSD H8 上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18134
买入卖出订单会话
一个 SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS 参数 — "当前买入订单的总数" 和 SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS 参数 — "当前卖出订单的总数" 最大值和最小值的柱形图。画图风格是 DRAW_HISTOGRAM.自定义移动平均水平
这是一个移动平均指标，可以在代码中指定两个水平值。
Color_Spread
本指标使用彩色线显示当前的点差。Init_Sync
本开发库使指标的 Init/Deinit 同步