Exp_XFatlXSatlCloud - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
1389
(16)
\MQL5\Experts\
Exp_XFatlXSatlCloud.mq5 (16.95 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (179.85 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XFatlXSatlCloud.mq5 (19.39 KB) 预览
Exp_XFatlXSatlCloud 交易系统是基于 XFatlXSatlCloud 指标显示的趋势方向改变的。当柱关闭时，如果指标云的颜色有变化，就生成信号。

为了使EA交易能够正确运行，您应当把编译好的 XFatlXSatlCloud.ex5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹。

请注意，使用 TradeAlgorithms.mqh 库文件可以用在提供非零点差以及在建立仓位的同时设置止损和获利选项的经济商，您可以从以下链接下载开发库的更多版本: Trade Algorithms.

默认的EA交易输入参数已经在下面显示的测试中使用了，在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 在图表上交易的实例

在 2015 年 GBPUSD H8 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18134

