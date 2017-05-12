und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Das Exp_XFatlXSatlCloud Handelssystem basiert auf der Änderung der Trendrichtung, die der XFatlXSatlCloud Indikator anzeigt. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn sich die Farbe der Wolke des Indiaktors geändert hat.
Der generierte Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei XFatlXSatlCloud.ex5. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.
Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart
Testergebnisse für 2015 auf GBPUSD H8:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18134
