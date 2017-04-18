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Exp_XFatlXSatlCloud - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2344
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_XFatlXSatlCloud.mq5 (16.95 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
TradeAlgorithms.mqh (179.85 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
XFatlXSatlCloud.mq5 (19.39 KB) просмотр
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система Exp_XFatlXSatlCloud построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором XFatlXSatlCloud. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XFatlXSatlCloud.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H8:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Bollinger bands at Fibonacci levels Bollinger bands at Fibonacci levels

Полосы Боллинджера на расширенных уровнях Фибоначчи.

ColorXMUV_HTF ColorXMUV_HTF

Индикатор ColorXMUV с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Color_Spread Color_Spread

Индикатор показывает текущий спред цветной линией.

XMA_BB_Pivot XMA_BB_Pivot

Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов Боллинджера на одном баре.