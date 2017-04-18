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Exp_XFatlXSatlCloud - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система Exp_XFatlXSatlCloud построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором XFatlXSatlCloud. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XFatlXSatlCloud.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H8:
Рис. 2. График результатов тестирования
Полосы Боллинджера на расширенных уровнях Фибоначчи.ColorXMUV_HTF
Индикатор ColorXMUV с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор показывает текущий спред цветной линией.XMA_BB_Pivot
Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов Боллинджера на одном баре.