Exp_XFatlXSatlCloud取引システムはXFatlXSatlCloud指標で表示される動向の方向の変化に基づいています。 シグナルはバーが閉じるときに指標の雲の色に変化があった場合に形成されます。

生成されたエキスパートアドバイザーの適切な動作にはコンパイルされたXFatlXSatlCloud.ex5ファイルの terminal_data_directory\MQL5\Indicatorsへの配置を必要とします。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1 チャートでの約定の例

H8での2015のGBPUSDのテスト結果：

図2 検証結果のチャート