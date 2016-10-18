Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XFatlXSatlCloud - indicador para MetaTrader 5
Indicador con filtros digitales suavizados FATL y SATL y una nube de tendencia de señal entre ellos.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador XFatlXSatlCloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16163
