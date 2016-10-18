CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

XFatlXSatlCloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
954
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
XFatlXSatlCloud.mq5 (9.69 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador con filtros digitales suavizados FATL y SATL y una nube de tendencia de señal entre ellos.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador XFatlXSatlCloud

Fig. 1. Indicador XFatlXSatlCloud

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16163

XFatlXSatlMACD XFatlXSatlMACD

Histograma MACD construido con los filtros digitales FATL y SATL, indica las tendencias con colores.

PriceGrid1_Plus PriceGrid1_Plus

Cuadrícula de niveles de precio redondeados.

Price_Compare Price_Compare

Una comparación delicada y vivaz de los valores double del "precio".

i4_DRF_v2 i4_DRF_v2

Sencillísimo indicador de tendencia con cálculo del crecimiento y la caída de los precios de cierre.