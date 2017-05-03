CodeBaseSeções
Exp_XFatlXSatlCloud - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Experts\
Exp_XFatlXSatlCloud.mq5 (16.95 KB) visualização
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
TradeAlgorithms.mqh (179.85 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
XFatlXSatlCloud.mq5 (19.39 KB) visualização
Sistema de negociação Exp_XFatlXSatlCloud construído com base nas alterações da direção da tendência exibida pelo indicador XFatlXSatlCloud. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se a cor da nuvem do indicador mudar.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador XFatlXSatlCloud.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados de teste para 2015, GBPUSD, H8:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18134

