Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Custom Moving Average Levels - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2753
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador Moving Average, no qual é possível definir o valores de dois níveis a partir do código MQL5:
Exemplo de criação deste indicador (ele está localizado na pasta "diretório de dados do terminal"\MQL5\Indicators\MyInd\):
... int handle_iMA_Custom; // variable for storing the handle of the iMA indicator //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { ... //--- create handle of the Custom indicator "Custom Moving Average Levels" handle_iMA_Custom=iCustom(Symbol(),Period(),"MyInd\\Custom Moving Average Levels", ma_period, ma_shift, ma_method, 100, -100); //--- if the handle is not created if(handle_iMA_Custom==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); } ChartIndicatorAdd(0,0,handle_iMA_Custom); //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18106
Indicador XFatlXSatlCloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.ColorXMUV_HTF
Indicador ColorXMUV com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Sob a forma de gráficos de colunas, valores máximos e mínimos dos parâmetros SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "Número total de ordens atual para compra" e SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "Número total de ordens atual para venda". Estilo de plotagem DRAW_HISTOGRAM.Exp_XFatlXSatlCloud
Sistema de negociação Exp_XFatlXSatlCloud construído com base nas alterações da direção da tendência exibida pelo indicador XFatlXSatlCloud.