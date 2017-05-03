CodeBaseSeções
Indicadores

Custom Moving Average Levels - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2753
Avaliação:
(27)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Moving Average, no qual é possível definir o valores de dois níveis a partir do código MQL5:

Custom Moving Average Levels

Exemplo de criação deste indicador (ele está localizado na pasta "diretório de dados do terminal"\MQL5\Indicators\MyInd\):

...
int            handle_iMA_Custom;            // variable for storing the handle of the iMA indicator 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
...
//--- create handle of the Custom indicator "Custom Moving Average Levels"
   handle_iMA_Custom=iCustom(Symbol(),Period(),"MyInd\\Custom Moving Average Levels",
                             ma_period,
                             ma_shift,
                             ma_method,
                             100,
                             -100);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iMA_Custom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }
   ChartIndicatorAdd(0,0,handle_iMA_Custom);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18106

