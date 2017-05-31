無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
カスタム移動平均レベル - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MQL5コ―ドで2つのレベルの値を指定できる移動平均指標です。
下記はこの指標の例です（"terminal data directory"\MQL5\Indicators\MyInd\）。
... int handle_iMA_Custom; // iMA指標ハンドルを格納する変数 //+------------------------------------------------------------------+ //| エキスパート初期化関数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { ... //--- "Custom Moving Average Levels"カスタム指標のハンドルを作成する handle_iMA_Custom=iCustom(Symbol(),Period(),"MyInd\\Custom Moving Average Levels", ma_period, ma_shift, ma_method, 100, -100); //--- ハンドルが作成されなかった場合 if(handle_iMA_Custom==INVALID_HANDLE) { //--- 失敗した事実とエラーコードを出力する PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- 指標が早期に終了された return(INIT_FAILED); } ChartIndicatorAdd(0,0,handle_iMA_Custom); //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18106
XFatlXSatlCloud_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXFatlXSatlCloud指標です。ColorXMUV_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXMUV 指標です。
Session Buy Sell Orders（セッション売買注文）
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS （現在の買い注文の総数）とSYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS（現在の売り注文の総数）パラメータの最大値と最小値のヒストグラムです。描画スタイルはDRAW_HISTOGRAMです。Exp_XFatlXSatlCloud
Exp_XFatlXSatlCloud取引システムは、XFatlXSatlCloud指標で表示される動向の方向の変化に基づいています。