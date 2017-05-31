コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

カスタム移動平均レベル - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1175
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

MQL5コ―ドで2つのレベルの値を指定できる移動平均指標です。

カスタム移動平均レベル

下記はこの指標の例です（"terminal data directory"\MQL5\Indicators\MyInd\）。

...
int            handle_iMA_Custom;            // iMA指標ハンドルを格納する変数
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパート初期化関数                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
...
//--- "Custom Moving Average Levels"カスタム指標のハンドルを作成する
   handle_iMA_Custom=iCustom(Symbol(),Period(),"MyInd\\Custom Moving Average Levels",
                             ma_period,
                             ma_shift,
                             ma_method,
                             100,
                             -100);
//--- ハンドルが作成されなかった場合 
   if(handle_iMA_Custom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- 失敗した事実とエラーコードを出力する 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- 指標が早期に終了された 
      return(INIT_FAILED);
     }
   ChartIndicatorAdd(0,0,handle_iMA_Custom);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18106

XFatlXSatlCloud_HTF XFatlXSatlCloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXFatlXSatlCloud指標です。

ColorXMUV_HTF ColorXMUV_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXMUV 指標です。

Session Buy Sell Orders（セッション売買注文） Session Buy Sell Orders（セッション売買注文）

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS （現在の買い注文の総数）とSYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS（現在の売り注文の総数）パラメータの最大値と最小値のヒストグラムです。描画スタイルはDRAW_HISTOGRAMです。

Exp_XFatlXSatlCloud Exp_XFatlXSatlCloud

Exp_XFatlXSatlCloud取引システムは、XFatlXSatlCloud指標で表示される動向の方向の変化に基づいています。