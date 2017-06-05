请观看如何免费下载自动交易
这是一个移动平均指标，可以在代码中指定两个水平值:
指标的实例 (位于 "terminal data directory"\MQL5\Indicators\MyInd\ 目录):
... int handle_iMA_Custom; // 用于保存 iMA 指标句柄的变量 //+------------------------------------------------------------------+ //| EA交易初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { ... //--- 创建自定义指标 "Custom Moving Average Levels" 的句柄 handle_iMA_Custom=iCustom(Symbol(),Period(),"MyInd\\Custom Moving Average Levels", ma_period, ma_shift, ma_method, 100, -100); //--- 如果句柄没有创建 if(handle_iMA_Custom==INVALID_HANDLE) { //--- 报告失败并输出错误代码 PrintFormat("创建 iMA 指标句柄失败，交易品种为 %s/%s, 错误代码 %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- 指标早些停止运行 return(INIT_FAILED); } ChartIndicatorAdd(0,0,handle_iMA_Custom); //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18106
XFatlXSatlCloud_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 XFatlXSatlCloud 指标。ColorXMUV_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 ColorXMUV 指标。
买入卖出订单会话
一个 SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS 参数 — "当前买入订单的总数" 和 SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS 参数 — "当前卖出订单的总数" 最大值和最小值的柱形图。画图风格是 DRAW_HISTOGRAM.Exp_XFatlXSatlCloud
Exp_XFatlXSatlCloud 交易系统是基于 XFatlXSatlCloud 指标显示的趋势改变的。