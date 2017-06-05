代码库部分
指标

自定义移动平均水平 - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
这是一个移动平均指标，可以在代码中指定两个水平值:

自定义移动平均水平

指标的实例 (位于 "terminal data directory"\MQL5\Indicators\MyInd\ 目录):

...
int            handle_iMA_Custom;            // 用于保存 iMA 指标句柄的变量 
//+------------------------------------------------------------------+
//| EA交易初始化函数                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
...
//--- 创建自定义指标 "Custom Moving Average Levels" 的句柄
   handle_iMA_Custom=iCustom(Symbol(),Period(),"MyInd\\Custom Moving Average Levels",
                             ma_period,
                             ma_shift,
                             ma_method,
                             100,
                             -100);
//--- 如果句柄没有创建 
   if(handle_iMA_Custom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- 报告失败并输出错误代码 
      PrintFormat("创建 iMA 指标句柄失败，交易品种为 %s/%s, 错误代码 %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- 指标早些停止运行 
      return(INIT_FAILED);
     }
   ChartIndicatorAdd(0,0,handle_iMA_Custom);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18106

XFatlXSatlCloud_HTF XFatlXSatlCloud_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 XFatlXSatlCloud 指标。

ColorXMUV_HTF ColorXMUV_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 ColorXMUV 指标。

买入卖出订单会话 买入卖出订单会话

一个 SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS 参数 — "当前买入订单的总数" 和 SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS 参数 — "当前卖出订单的总数" 最大值和最小值的柱形图。画图风格是 DRAW_HISTOGRAM.

Exp_XFatlXSatlCloud Exp_XFatlXSatlCloud

Exp_XFatlXSatlCloud 交易系统是基于 XFatlXSatlCloud 指标显示的趋势改变的。