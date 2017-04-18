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Индикаторы

Custom Moving Average Levels - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
3135
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
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Индикатор Moving Average, у которого можно из MQL5-кода задавать значения двух уровней:

Custom Moving Average Levels

Пример создания этого индикатора (он расположен в папке "каталог данных терминала"\MQL5\Indicators\MyInd\):

...
int            handle_iMA_Custom;            // variable for storing the handle of the iMA indicator 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
...
//--- create handle of the Custom indicator "Custom Moving Average Levels"
   handle_iMA_Custom=iCustom(Symbol(),Period(),"MyInd\\Custom Moving Average Levels",
                             ma_period,
                             ma_shift,
                             ma_method,
                             100,
                             -100);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iMA_Custom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }
   ChartIndicatorAdd(0,0,handle_iMA_Custom);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
Average True Range (digital) Average True Range (digital)

Значения индикатора Average True Range (ATR) с других таймреймов в цифровом виде выводятся в виде текста на график.

Init_Sync Init_Sync

Библиотека делает синхронизированными Init/Deinit индикаторов

Session Buy Sell Orders Session Buy Sell Orders

В виде гистограммы максимальное и минимальное значения параметров SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "Общее число ордеров на покупку в текущий момент" и SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "Общее число ордеров на продажу в текущий момент". Стиль построения DRAW_HISTOGRAM.

MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT5 MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT5

MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators - набор индикаторов MetaCOT 2, предоставляющие доступ к данным из отчетов CFTC. MetaCOT 2 поддерживает отчеты COT, Disaggregated COT, TFF и CIT и позволяет строить графики COT прямо в терминале MetaTrader. Все индикаторы доступны в исходных кодах и могут использоваться для построения своей торговой системы.