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Custom Moving Average Levels - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Moving Average, у которого можно из MQL5-кода задавать значения двух уровней:
Пример создания этого индикатора (он расположен в папке "каталог данных терминала"\MQL5\Indicators\MyInd\):
... int handle_iMA_Custom; // variable for storing the handle of the iMA indicator //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { ... //--- create handle of the Custom indicator "Custom Moving Average Levels" handle_iMA_Custom=iCustom(Symbol(),Period(),"MyInd\\Custom Moving Average Levels", ma_period, ma_shift, ma_method, 100, -100); //--- if the handle is not created if(handle_iMA_Custom==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); } ChartIndicatorAdd(0,0,handle_iMA_Custom); //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
Значения индикатора Average True Range (ATR) с других таймреймов в цифровом виде выводятся в виде текста на график.Init_Sync
Библиотека делает синхронизированными Init/Deinit индикаторов
В виде гистограммы максимальное и минимальное значения параметров SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "Общее число ордеров на покупку в текущий момент" и SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "Общее число ордеров на продажу в текущий момент". Стиль построения DRAW_HISTOGRAM.MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT5
MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators - набор индикаторов MetaCOT 2, предоставляющие доступ к данным из отчетов CFTC. MetaCOT 2 поддерживает отчеты COT, Disaggregated COT, TFF и CIT и позволяет строить графики COT прямо в терминале MetaTrader. Все индикаторы доступны в исходных кодах и могут использоваться для построения своей торговой системы.