Custom Moving Average Levels

Der ColorXMUV Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der XFatlXSatlCloud Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der maximale und minimale Werte der Parameter SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "Gesamtzahl der Kauforders im Moment" und SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "Gesamtzahl der Verkaufsorders im Moment" in Form eines Histogramms. Stil DRAW_HISTOGRAM.

Das Exp_XFatlXSatlCloud Handelssystem basiert auf der Änderung der Trendrichtung, die der XFatlXSatlCloud Indikator anzeigt.