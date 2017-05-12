CodeBaseKategorien
Indikatoren

Custom Moving Average Levels - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1358
(27)
ZIP herunterladen
Ein Moving Average Indikator, in welchem man Werte von zwei Ebenen aus einem MQL5-Code zuweisen kann:

Custom Moving Average Levels

Ein Beispiel für die Erstellung dieses Indikators (im Ordner "terminal_data_folder"\MQL5\Indicators\MyInd\):

...
int            handle_iMA_Custom;            // variable for storing the handle of the iMA indicator 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
...
//--- create handle of the Custom indicator "Custom Moving Average Levels"
   handle_iMA_Custom=iCustom(Symbol(),Period(),"MyInd\\Custom Moving Average Levels",
                             ma_period,
                             ma_shift,
                             ma_method,
                             100,
                             -100);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iMA_Custom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }
   ChartIndicatorAdd(0,0,handle_iMA_Custom);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18106

XFatlXSatlCloud_HTF XFatlXSatlCloud_HTF

Der XFatlXSatlCloud Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

ColorXMUV_HTF ColorXMUV_HTF

Der ColorXMUV Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Session Buy Sell Orders Session Buy Sell Orders

Der maximale und minimale Werte der Parameter SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS — "Gesamtzahl der Kauforders im Moment" und SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS — "Gesamtzahl der Verkaufsorders im Moment" in Form eines Histogramms. Stil DRAW_HISTOGRAM.

Exp_XFatlXSatlCloud Exp_XFatlXSatlCloud

Das Exp_XFatlXSatlCloud Handelssystem basiert auf der Änderung der Trendrichtung, die der XFatlXSatlCloud Indikator anzeigt.