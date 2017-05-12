und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Custom Moving Average Levels - Indikator für den MetaTrader 5
1358
- 1358
- Rating:
-
2017-05-12
Ein Moving Average Indikator, in welchem man Werte von zwei Ebenen aus einem MQL5-Code zuweisen kann:
Ein Beispiel für die Erstellung dieses Indikators (im Ordner "terminal_data_folder"\MQL5\Indicators\MyInd\):
... int handle_iMA_Custom; // variable for storing the handle of the iMA indicator //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { ... //--- create handle of the Custom indicator "Custom Moving Average Levels" handle_iMA_Custom=iCustom(Symbol(),Period(),"MyInd\\Custom Moving Average Levels", ma_period, ma_shift, ma_method, 100, -100); //--- if the handle is not created if(handle_iMA_Custom==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); } ChartIndicatorAdd(0,0,handle_iMA_Custom); //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18106
