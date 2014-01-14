Participe de nossa página de fãs
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Divergência MACD - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Este indicador irá traçar linhas de divergência sobre o indicador MACD e lhe dará sinais de compra e venda por meio da exibição de setas verdes e vermelhas.
Ele também tem uma função de alerta embutido. Como o indicador original bullish divergence, ele é traçado em linhas verdes enquanto que a divergência de baixa é plotada em vermelho. Se a divergência é clássica a linha será contínua e se o tipo for revertido a linha será pontilhada.
Indicador de divergência com base no MACD, convertido do indicador em MQL4 https://www.mql5.com/en/code/7116. Esta é uma reescrita total do indicador original para melhorar seu desempenho e para corrigir um pequeno bug. Também é mais engraçado do que simplesmente convertê-lo.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1806
