Divergência MACD - indicador para MetaTrader 5

Alain Verleyen | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

FX5

Este indicador irá traçar linhas de divergência sobre o indicador MACD e lhe dará sinais de compra e venda por meio da exibição de setas verdes e vermelhas.

Ele também tem uma função de alerta embutido. Como o indicador original bullish divergence, ele é traçado em linhas verdes enquanto que a divergência de baixa é plotada em vermelho. Se a divergência é clássica a linha será contínua e se o tipo for revertido a linha será pontilhada.

Indicador de divergência com base no MACD, convertido do indicador em MQL4 https://www.mql5.com/en/code/7116. Esta é uma reescrita total do indicador original para melhorar seu desempenho e para corrigir um pequeno bug. Também é mais engraçado do que simplesmente convertê-lo.

Divergência MACD

