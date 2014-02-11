请观看如何免费下载自动交易
该指标会在MACD指标上绘制背离线，并且以绿色和红色的箭头给出买入和卖出信号。
它也有一个内置的报警函数。作为原始指标，空头背离以绿色的线绘制，多头背离以红线绘制。如果是传统的背离，将为实线；如果是反向背离，线为虚线。
基于MACD的被离指标，它是mql4指标https://www.mql5.com/en/code/7116的mql5转化形式。这是对原始指标的完整重写，以提高指标的性能并修复了一些bug。这也比简单的转化更有意思。
