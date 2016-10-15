コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MACD発散 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Alain Verleyen | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
4509
評価:
(87)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

FX5

この指標は、MACD指標上に発散ラインをプロットし、緑と赤の矢印として売買シグナルを与えます。

また、警告機能も組み込まれています。オリジナルの指標としては、弱気の発散は赤、強気の発散は緑の線でプロットされます。発散が古典的である場合は実線、タイプが反転されている場合は点線が使われます。

MACDに基づいた発散指標で、mql4のhttps://www.mql5.com/en/code/7116指標が変換されたものです。これは、元の指標を、性能を改善して小さなバグを修正するために完全に書き換えたものです。また、単純な変換より楽しい者です。



元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1806

