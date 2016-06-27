Wirklicher Autor:

FX5

Dieser Indikator zeichnet Divergenzlinien auf dem MACD-Indikator und erstellt Kauf- und Verkauf-Signale mittels grüner und roter Pfeile.



Er verfügt auch über eine Alarm-Funktion. Wie der Originalindikator, wird eine Aufwärts-Divergenz durch eine grünen Linie, eine Abwärts-Divergenz durch eine rote dargestellt. Wenn es eine klassische Divergenz ist, wird eine durchgezogene Linie gezeichnet, ist der Typ umgekehrt, sieht man eine gepunktete Linie.



Der Divergenz-Indikator basiert auf dem MACD und ist eine Adaption des mql4 Indikators https://www.mql5.com/en/code/7116. Er ist komplett neu geschrieben, um die Ausführung zu verbessern und einen kleinen Fehler zu korrigieren. Auch ist es einfach lustiger als nur zu konvertieren.





