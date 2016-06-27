und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MACD Divergence - Indikator für den MetaTrader 5
- 3658
Wirklicher Autor:
Dieser Indikator zeichnet Divergenzlinien auf dem MACD-Indikator und erstellt Kauf- und Verkauf-Signale mittels grüner und roter Pfeile.
Er verfügt auch über eine Alarm-Funktion. Wie der Originalindikator, wird eine Aufwärts-Divergenz durch eine grünen Linie, eine Abwärts-Divergenz durch eine rote dargestellt. Wenn es eine klassische Divergenz ist, wird eine durchgezogene Linie gezeichnet, ist der Typ umgekehrt, sieht man eine gepunktete Linie.
Der Divergenz-Indikator basiert auf dem MACD und ist eine Adaption des mql4 Indikators https://www.mql5.com/en/code/7116. Er ist komplett neu geschrieben, um die Ausführung zu verbessern und einen kleinen Fehler zu korrigieren. Auch ist es einfach lustiger als nur zu konvertieren.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1806
