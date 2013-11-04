CodeBaseРазделы
Индикаторы

MACD Divergence - индикатор для MetaTrader 5

Alain Verleyen
Просмотров:
10361
Рейтинг:
(87)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

FX5

Индикатор выводит линии дивергенции индикатора MACD и отображает сигналы на покупку и продажу при помощи стрелок.

Также он содержит функцию оповещения при помощи алертов. Как и в оригинальном индикаторе, бычья дивергенция отображается зелеными линиями, а медвежья дивергенция отображается красными линиями. Классическая дивергенция отображается сплошной линией, перевернутая (reversed) дивергенция отображается пунктирной линией.

Индикатор дивергенции основан на MACD, данный код является MQL5-версией индикатора, опубликованного в https://www.mql5.com/en/code/7116.

Оригинальный индикатор был полностью переписан, улучшена производительность и исправлена небольшая ошибка. Все это оказалось интереснее простой конвертации.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1806

