Реальный автор:

FX5

Индикатор выводит линии дивергенции индикатора MACD и отображает сигналы на покупку и продажу при помощи стрелок.



Также он содержит функцию оповещения при помощи алертов. Как и в оригинальном индикаторе, бычья дивергенция отображается зелеными линиями, а медвежья дивергенция отображается красными линиями. Классическая дивергенция отображается сплошной линией, перевернутая (reversed) дивергенция отображается пунктирной линией.



Индикатор дивергенции основан на MACD, данный код является MQL5-версией индикатора, опубликованного в https://www.mql5.com/en/code/7116.

Оригинальный индикатор был полностью переписан, улучшена производительность и исправлена небольшая ошибка. Все это оказалось интереснее простой конвертации.

