Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MACD Divergence - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 10361
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Индикатор выводит линии дивергенции индикатора MACD и отображает сигналы на покупку и продажу при помощи стрелок.
Также он содержит функцию оповещения при помощи алертов. Как и в оригинальном индикаторе, бычья дивергенция отображается зелеными линиями, а медвежья дивергенция отображается красными линиями. Классическая дивергенция отображается сплошной линией, перевернутая (reversed) дивергенция отображается пунктирной линией.
Индикатор дивергенции основан на MACD, данный код является MQL5-версией индикатора, опубликованного в https://www.mql5.com/en/code/7116.
Оригинальный индикатор был полностью переписан, улучшена производительность и исправлена небольшая ошибка. Все это оказалось интереснее простой конвертации.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1806
Индикатор фиксирует моменты, когда волатильность финансового актива подает до минимального значения и ставит на графике цветные точки в середине диапазона движения свечи.r_Ma
Индикатор скользящей средней, полученный усреднением значений всех вариантов расчета классического Moving Average.
Три нормированных осциллятора на одном графике.RES-SUP
Две пары уровней поддержки и сопротивления по свечкам таймфрейма, указанного во входных параметрах.