Autor real: Andrey Mishustin

El script calcula la magnitud máxima del lote que se puede utilizar para abrir una posición en la cantidad completa de recursos libres del depósito. El valor calculado se representa por defecto en la esquina superior derecha del gráfico durante 10 segundos. Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 21.06.2012.

Fig. 1. Script MAX_LOT en el gráfico