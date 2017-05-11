CodeBaseSecciones
Scripts

MAX_LOT - script para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1377
(31)
MAX_LOT.mq5 (21.05 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: Andrey Mishustin

El script calcula la magnitud máxima del lote que se puede utilizar para abrir una posición en la cantidad completa de recursos libres del depósito. El valor calculado se representa por defecto en la esquina superior derecha del gráfico durante 10 segundos. Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 21.06.2012.

Fig. 1. Script MAX_LOT en el gráfico

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18058

