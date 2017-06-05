请观看如何免费下载自动交易
真实作者: Andrey Mishustin
本脚本程序计算使用存款中的全部可用保证金来建立仓位的最大手数。计算所得的数值默认在图表右上角显示10秒。本代码最初是使用MQL4语言编写，并且于2012年6月21日发布在 mql4.com的代码库中。
图1. 图表上的 MAX_LOT 脚本程序
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18058
