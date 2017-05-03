Autor real: Andrei Mishústin

O script calcula o valor máximo do lote que pode ser usado para abrir posições sobre a totalidade do montante dos fundos disponíveis do depósito. O valor estimado é exibido por padrão em 10 segundos no canto superior direito do gráfico. Este Expert Advisor foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 21.06.2012.

Fig.1. Script MAX_LOT no gráfico