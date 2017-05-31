無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：Andrey Mishustin
このスクリプトは、デポジットで利用可能な余剰証拠金全体を使用してポジションを開くために使用できる最大ロットサイズを計算します。計算された値はデフォルトでチャートの右上の隅に表示されます。このコ―ドは元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2012年6月21日に公開されました。
図1 チャートでのMAX_LOTスクリプト
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18058
