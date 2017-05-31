コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

MAX_LOT - MetaTrader 5のためのスクリプト

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1334
評価:
(31)
パブリッシュ済み:
MAX_LOT.mq5 (21.05 KB) ビュー
実際の著者：Andrey Mishustin

このスクリプトは、デポジットで利用可能な余剰証拠金全体を使用してポジションを開くために使用できる最大ロットサイズを計算します。計算された値はデフォルトでチャートの右上の隅に表示されます。このコ―ドは元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2012年6月21日に公開されました。

図1　チャートでのMAX_LOTスクリプト

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18058

