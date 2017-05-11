Morse code

Diez indicadores Parabolic Stop and Reverse system en una ventana

El script calcula la magnitud máxima del lote que se puede utilizar para abrir una posición en la cantidad completa de recursos libres del depósito.

El indicador representa el tamaño de la vela (High-Low) y la dirección en forma de histograma de color.

El script cierra todas las órdenes pendientes del símbolo actual.