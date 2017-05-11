CodeBaseSecciones
Morse code - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
979
Ranking:
(30)
Publicado:
Actualizado:
Morse code.mq5 (30.22 KB) ver
Comercio según las combinaciones (patrones) de velas indicadas, TakeProfit, StopLoss.

Codificación (designación) de las velas: vela alcista - "1", bajista -"0":

Morse code

La combinación necesaria de velas se elige de la lista desplegable:

Morse code inputs

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18066

