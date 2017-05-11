Mira cómo descargar robots gratis
Morse code - Asesor Experto para MetaTrader 5
Visualizaciones: 979
- 979
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Comercio según las combinaciones (patrones) de velas indicadas, TakeProfit, StopLoss.
Codificación (designación) de las velas: vela alcista - "1", bajista -"0":
La combinación necesaria de velas se elige de la lista desplegable:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18066
