Para_B_HTF - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Leonid Basis
Diez indicadores Parabolic Stop and Reverse system en una ventana.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 23.06.2010.
Fig. 1. Indicador Para_B_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18057
