Indicadores

Para_B_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1120
Ranking:
Publicado:
Para_B_HTF.mq5 (21.29 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor real: Leonid Basis

Diez indicadores Parabolic Stop and Reverse system en una ventana.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 23.06.2010.

Fig. 1. Indicador Para_B_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18057

