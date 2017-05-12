CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

MAX_LOT - Skript für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1407
Rating:
(31)
Veröffentlicht:
MAX_LOT.mq5 (21.05 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor: Andrey Mishustin

Das Skript berechnet die maximale Lotgröße, die man für das Eröffnen einer Position verwenden kann, mit allen freien Mitteln der Einlage. Der berechnete Wert wird standardmäßig innerhalb von 10 Sekunden in der rechten oberen Ecke des Charts angezeigt. Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 21.06.2012 in Code Base auf mql4.com veröffentlicht.

Abb.1. Das MAX_LOT Skript auf dem Chart

Abb.1. Das MAX_LOT Skript auf dem Chart

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18058

Para_B_HTF Para_B_HTF

Zehn Indikatoren Parabolic Stop and Reverse system in einem Fenster

EXP_MAX_LOT EXP_MAX_LOT

Der Expert Advisor berechnet die maximale Lotgröße, die man für das Eröffnen von Positionen mit allen freien Mitteln der Einlage verwenden kann.

Morse code Morse code

Handel nach angegebenen Kombinationen (Muster) von Kerzen. Kodierung (Markierung) der Kerzen: bullische Kerze - "1", bärische -"0". TakeProfit, StopLoss

Size of a candle (histogram) Size of a candle (histogram)

Der Indikator stellt die Kerzengröße (High-Low) und die Richtung in Form eines farbigen Histogramms dar.