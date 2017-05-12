und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Echter Autor: Andrey Mishustin
Das Skript berechnet die maximale Lotgröße, die man für das Eröffnen einer Position verwenden kann, mit allen freien Mitteln der Einlage. Der berechnete Wert wird standardmäßig innerhalb von 10 Sekunden in der rechten oberen Ecke des Charts angezeigt. Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und am 21.06.2012 in Code Base auf mql4.com veröffentlicht.
Abb.1. Das MAX_LOT Skript auf dem Chart
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18058
