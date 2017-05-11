CodeBaseSecciones
Size of a candle (histogram) - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
El indicador representa el tamaño de la vela (High-Low) y la dirección en forma de histograma de color.

Size of a candle (histogram) M5

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18074

