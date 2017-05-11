Mira cómo descargar robots gratis
El indicador representa el tamaño de la vela (High-Low) y la dirección en forma de histograma de color.
Morse code
Comercio según las combinaciones (patrones) de velas indicadas. Codificación (designación) de las velas: vela alcista - "1", bajista -"0". TakeProfit, StopLossMAX_LOT
El script calcula la magnitud máxima del lote que se puede utilizar para abrir una posición en la cantidad completa de recursos libres del depósito.
CloseOrdersBySymbol
El script cierra todas las órdenes pendientes del símbolo actual.CloseAllOrders
El script elimina todas las órdenes pendientes de todos los símbolos simultáneamente.