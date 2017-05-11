CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

EXP_MAX_LOT - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
852
Ranking:
(18)
Publicado:
EXP_MAX_LOT.mq5 (23.08 KB) ver
Autor real: Andrey Mishustin

El experto calcula la magnitud máxima del lote que se puede utilizar para abrir una posición en la cantidad completa de recursos libres del depósito. El valor calculado se representa por defecto en la esquina superior derecha del gráfico.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 21.06.2012.


Parámetros de entrada del experto:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Parámetros de entrada del experto                    |
//+------------------------------------------------+ 
input ENUM_POSITION_TYPE PosType=POSITION_TYPE_BUY;    // Tipo de posición
//---- ajustes para la representación visual del indicador
input string Symbols_Sirname="MAX_LOT_Label_";         // Nombre para las marcas del indicador
input color IndName_Color=clrMediumSlateBlue;          // Color del indicador
input uint Font_Size=15;                               // Tamaño de la fuente del indicador
input uint X_=15;                                      // Desplazamiento en horizontal
input int Y_=15;                                       // Desplazamiento en vertical
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Ángulo de ubicación
//+------------------------------------------------+

Fig. 1. Experto EXP_MAX_LOT en el gráfico

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18056

