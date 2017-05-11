Autor real: Andrey Mishustin

El experto calcula la magnitud máxima del lote que se puede utilizar para abrir una posición en la cantidad completa de recursos libres del depósito. El valor calculado se representa por defecto en la esquina superior derecha del gráfico.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 21.06.2012.





Parámetros de entrada del experto:

input ENUM_POSITION_TYPE PosType= POSITION_TYPE_BUY ; input string Symbols_Sirname= "MAX_LOT_Label_" ; input color IndName_Color= clrMediumSlateBlue ; input uint Font_Size= 15 ; input uint X_= 15 ; input int Y_= 15 ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ;

Fig. 1. Experto EXP_MAX_LOT en el gráfico