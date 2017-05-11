Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
EXP_MAX_LOT - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 852
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Andrey Mishustin
El experto calcula la magnitud máxima del lote que se puede utilizar para abrir una posición en la cantidad completa de recursos libres del depósito. El valor calculado se representa por defecto en la esquina superior derecha del gráfico.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 21.06.2012.
Parámetros de entrada del experto:
//+------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del experto | //+------------------------------------------------+ input ENUM_POSITION_TYPE PosType=POSITION_TYPE_BUY; // Tipo de posición //---- ajustes para la representación visual del indicador input string Symbols_Sirname="MAX_LOT_Label_"; // Nombre para las marcas del indicador input color IndName_Color=clrMediumSlateBlue; // Color del indicador input uint Font_Size=15; // Tamaño de la fuente del indicador input uint X_=15; // Desplazamiento en horizontal input int Y_=15; // Desplazamiento en vertical input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Ángulo de ubicación //+------------------------------------------------+
Fig. 1. Experto EXP_MAX_LOT en el gráfico
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18056
Script para colocar dos órdenes Buy Stop Limit y Sell Stop Limit a la misma distancia.OpenSellStopLimitOrder
Script para colocar órdenes SellStop Limit.
Diez indicadores Parabolic Stop and Reverse system en una ventanaMAX_LOT
El script calcula la magnitud máxima del lote que se puede utilizar para abrir una posición en la cantidad completa de recursos libres del depósito.