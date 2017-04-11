Реальный автор: Андрей Мишустин

Скрипт делает расчет максимальной величины лота, который можно использовать для открывания позиции, на всю величину свободных средств депозита. Рассчитанное значение отображается по умолчанию в течение 10 секунд в правом верхнем углу графика. Впервые этот код был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 21.06.2012.

Рис.1. Скрипт MAX_LOT на графике