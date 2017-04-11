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MAX_LOT - скрипт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
4101
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Андрей Мишустин

Скрипт делает расчет максимальной величины лота, который можно использовать для открывания позиции, на всю величину свободных средств депозита. Рассчитанное значение отображается по умолчанию в течение 10 секунд в правом верхнем углу графика. Впервые этот код был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 21.06.2012.

Рис.1. Скрипт MAX_LOT на графике

Рис.1. Скрипт MAX_LOT на графике

EXP_MAX_LOT EXP_MAX_LOT

Эксперт делает расчёт максимальной величины лота, который можно использовать для открывания позиции на всю величину свободных средств депозита.

Para_B_HTF Para_B_HTF

Десять индикаторов Parabolic Stop and Reverse system в одном окне

CloseOrdersBySymbol CloseOrdersBySymbol

Скрипт закрывает все отложенные ордера по текущему символу.

CloseAllOrders CloseAllOrders

Скрипт удаляет все отложенные ордера по всем символам одновременно.