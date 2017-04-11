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MAX_LOT - скрипт для MetaTrader 5
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Реальный автор: Андрей Мишустин
Скрипт делает расчет максимальной величины лота, который можно использовать для открывания позиции, на всю величину свободных средств депозита. Рассчитанное значение отображается по умолчанию в течение 10 секунд в правом верхнем углу графика. Впервые этот код был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 21.06.2012.
Рис.1. Скрипт MAX_LOT на графике
EXP_MAX_LOT
Эксперт делает расчёт максимальной величины лота, который можно использовать для открывания позиции на всю величину свободных средств депозита.Para_B_HTF
Десять индикаторов Parabolic Stop and Reverse system в одном окне
CloseOrdersBySymbol
Скрипт закрывает все отложенные ордера по текущему символу.CloseAllOrders
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