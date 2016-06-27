CodeBaseKategorien
IREA - Experte für den MetaTrader 5

IREA ist ein automatisiertes Handels-Algorithmus, der auf auf der Idee basiert, dass ein ungewöhnlicher Einfluss auf die Preise durch eine umgekehrte Reaktion angepasst wird (Sie können dies in vielen Schocks).

Es arbeitet mit dem Indikator InverseReaction (version 1.2) und des handelt seine Signale (wenn sich der Preis einige vordefinierte Grenzen übersteigt, handelt der IREA in der umgekehrten Richtung).

Parameter:

Die folgenden Parameter sind nur für das Symbol "EURUSD" auf dem täglichen Zeitrahmen und nicht optimiert. Sie sollten einige ändern entsprechend dem Symbol/Zeitrahmen, mit den Sie arbeiten wollen.
  • Stop loss:(1000 als Standard) Sicherheitsgrenze für Verluste in Points;
  • Take profit:(250 als Standard) Profit-Target in Points;
  • Trade volume: (1.0 als Standard) Lotgröße der Positionen;
  • Affordable order slippage: (3 als Standard) akzeptierte Abweichung vom Auftragspreis;
  • Minimum bar size for signal: (300 Points als Standard) Erster Filterparameter des EAs. Eine Umkehr-Reaktion - kommt meist nach einem Schock im Markt. Dieser Parameter ist die Mindestgröße der Bar, die als Schock angesehen wird. Sie können andere Werte versuchen !! Aber sie sollten nicht kleiner sein als der Wert Take profit !!
  • Maximum bar size for signal: (2000 Points als Standard) Zweiter Filterparameter des EAs. Es gibt einen Unterschied zwischen kleinen Schocks und großen Umbrüchen (Abstürze, Ausleger, Interventionen, etc.). Und, auch wenn die Originalstrategie durch große Abstürze inspiriert wurde, fokussiert der EA dennoch eher die kleinen Schocks. Dieser Parameter soll eine maximale Größe für die Schocks bestimmen (auf dem unteren Bild, schauen Sie beispielsweise auf das Datum "10.07.2013'). Sie können andere Werte versuchen.
  • Confidence coefficient: (Golden Ratio als Standard) Parameter des Indikators. Ändern Sie den nicht, es sei denn, Sie wissen genau, was Sie tun. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite des Indikators;
  • Moving average period: (3 als Standard) Parameter des Indikators. Ändern Sie den nicht, es sei denn, Sie wissen genau, was Sie tun. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite des Indikators;

Testergebnisse:

EURUSD, D1, Test-Interval: 01.01.2012 - 01.08.2013, Leverage: 1:100, Afangsstand des Kontos:10 000 USD.


Ergebnisse 

Tipps

  • Stellen Sie sicher, dass Sie die Version 1.2 des InverseReaction Indikators haben.
  • Die Strategie von InverseReaction ist nach wichtigen ökonomischen Vorfällen (nach möglichem Umbrüchen im Markt) sehr instabil. Dies ersieht man auch aus den Testergebnissen. Schauen Sie auf den letzten Verlust im Bild unten, es war eine Rede der FED, die alle langfristigen Erwartungen betraf:

Inverse Reaction Expert Advisor

Daher wird nicht empfohlen, diese Strategie nach solchen Nachrichten einzusetzen. 

  • Diese EA wurde nur erstellt, um zu zeigen, wie die InverseReaction Strategie unter normalen Handelsbedingungen arbeitet. Es ist kein eleganter, intelligenter EA und, wie es auf der Seite des Indikators gesagt wird, diese Strategie wird viel mächtiger, wenn sie mit anderen technischen Analysemitteln verwendet wird (Mehr dazu auf der Seite des Indikators InverseReaction. So ist es nicht ratsam, den EA im realen Handel unter allen Bedingung zu verwenden.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1805

