IREA - эксперт для MetaTrader 5

Алгоритм работы советника IREA основан на предположении о том, что необычное изменение цены (выход за границы волатильности) сопровождается обратным движением.

Для торговли советник использует сигналы индикатора InverseReaction (версия 1.2 и выше). Когда изменение волатильности цены превышает заданные пределы, советник IREA открывает сделку в противоположном направлении.

Параметры:

Значения параметров соответствуют "EURUSD", дневной таймфрейм (значения параметров не оптимизированы).
  • Stop loss: (по умолчанию 1000) - Stop Loss (pips);
  • Take profit: (по умолчанию 250) - Take Profit (pips);
  • Trade volume: (по умолчанию 1.0) - Торговый объем (в лотах);
  • Affordable order slippage: (по умолчанию 3) - Максимально допустимое проскальзывание.
  • Confidence coefficient: (по умолчанию ~ золотое сечение) Параметр индикатора. Не следует его изменять без необходимости (см. описание индикатора InverseReaction).
  • Moving average period: (по умолчанию 3) Параметр индикатора. Не следует его изменять без необходимости (см. описание индикатора InverseReaction).
  • Minimum bar size for signal:(по умолчанию 300 pips) Параметр индикатора. Обратное движение возникает сильного движения. Данный параметр задает минимальный размер бара, при котором движение считается сильным. Вы можете попробовать различные значения, однако не следует указывать значения меньше уровня Take Profit.
  • Maximum bar size for signal: (по умолчанию 2000 pips) Параметр индикатора. Существуют различные типы сильных движений. Данный параметр задает максимальный размер бара движения (пример - бар от 10.07.2013 на рис. ниже). Вы можете попробовать другие значения.

Результаты тестирования:

EURUSD, D1, Интервал: 01.01.2012 - 01.08.2013, Leverage: 1:100, Начальный депозит:10 000 USD.

Результаты тестирования советника IREA


History Quality:100%
Bars:412Ticks:25986126Symbols:1
Total Net Profit:8 042.30Balance Drawdown Absolute:0.00Equity Drawdown Absolute:418.00
Gross Profit:13 044.00Balance Drawdown Maximal:1 538.10 (11.68%)Equity Drawdown Maximal:1 907.70 (14.38%)
Gross Loss:-5 001.70Balance Drawdown Relative:11.68% (1 538.10)Equity Drawdown Relative:14.38% (1 907.70)

Profit Factor:2.61Expected Payoff:131.84Margin Level:748.01%
Recovery Factor:4.22Sharpe Ratio:0.40Z-Score:1.18 (76.20%)
AHPR:1.0101 (1.01%)LR Correlation:0.97OnTester result:0
GHPR:1.0097 (0.97%)LR Standard Error:597.63


Total Trades:61Short Trades (won %):35 (94.29%)Long Trades (won %):26 (88.46%)
Total Deals:122Profit Trades (% of total):56 (91.80%)Loss Trades (% of total):5 (8.20%)

Largest profit trade:241.00Largest loss trade:-1 001.00

Average profit trade:232.93Average loss trade:-1 000.34

Maximum consecutive wins ($):22 (5 150.60)Maximum consecutive losses ($):1 (-1 001.00)

Maximal consecutive profit (count):5 150.60 (22)Maximal consecutive loss (count):-1 001.00 (1)

Average consecutive wins:9Average consecutive losses:1

Советы

  • Данная стратегия очень нестабильна после выхода серьезных экономических новостей. На рис. ниже показана реакция рынка на речь Бернанке от 19.06.2013:

Inverse Reaction Expert Advisor

Не рекомендуется использовать эту стратегию после выхода таких новостей.

  • Не рекомендуется использовать данный советник в реальной торговле.
  • Следует убедиться в том, что версия используемого индикатора InverseReaction 1.2 и выше.

