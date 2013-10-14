Алгоритм работы советника IREA основан на предположении о том, что необычное изменение цены (выход за границы волатильности) сопровождается обратным движением.

Для торговли советник использует сигналы индикатора InverseReaction (версия 1.2 и выше). Когда изменение волатильности цены превышает заданные пределы, советник IREA открывает сделку в противоположном направлении.

Параметры:

Stop loss: (по умолчанию 1000) - Stop Loss (pips);

(по умолчанию 1000) - Stop Loss (pips); Take profit: (по умолчанию 250) - Take Profit (pips);



(по умолчанию 250) - Take Profit (pips); Trade volume: (по умолчанию 1.0) - Торговый объем (в лотах);

(по умолчанию 1.0) - Торговый объем (в лотах); Affordable order slippage: (по умолчанию 3) - Максимально допустимое проскальзывание.

(по умолчанию 3) - Максимально допустимое проскальзывание. Confidence coefficient: (по умолчанию ~ золотое сечение) Параметр индикатора. Не следует его изменять без необходимости (см. описание индикатора InverseReaction).

(по умолчанию ~ золотое сечение) Параметр индикатора. Не следует его изменять без необходимости (см. описание индикатора InverseReaction). Moving average period: (по умолчанию 3) Параметр индикатора. Не следует его изменять без необходимости (см. описание индикатора InverseReaction).

(по умолчанию 3) Параметр индикатора. Не следует его изменять без необходимости (см. описание индикатора InverseReaction). Minimum bar size for signal: (по умолчанию 300 pips) Параметр индикатора. Обратное движение возникает сильного движения. Данный параметр задает минимальный размер бара, при котором движение считается сильным. Вы можете попробовать различные значения, однако не следует указывать значения меньше уровня Take Profit.

(по умолчанию 300 pips) Параметр индикатора. Обратное движение возникает сильного движения. Данный параметр задает минимальный размер бара, при котором движение считается сильным. Вы можете попробовать различные значения, однако не следует указывать значения меньше уровня Take Profit. Maximum bar size for signal: (по умолчанию 2000 pips) Параметр индикатора. Существуют различные типы сильных движений. Данный параметр задает максимальный размер бара движения (пример - бар от 10.07.2013 на рис. ниже). Вы можете попробовать другие значения.

Значения параметров соответствуют "EURUSD", дневной таймфрейм (значения параметров не оптимизированы).

Результаты тестирования:

EURUSD, D1, Интервал: 01.01.2012 - 01.08.2013, Leverage: 1:100, Начальный депозит:10 000 USD.









History Quality: 100% Bars: 412 Ticks: 25986126 Symbols: 1 Total Net Profit: 8 042.30 Balance Drawdown Absolute: 0.00 Equity Drawdown Absolute: 418.00 Gross Profit: 13 044.00 Balance Drawdown Maximal: 1 538.10 (11.68%) Equity Drawdown Maximal: 1 907.70 (14.38%) Gross Loss: -5 001.70 Balance Drawdown Relative: 11.68% (1 538.10) Equity Drawdown Relative: 14.38% (1 907.70)

Profit Factor: 2.61 Expected Payoff: 131.84 Margin Level: 748.01% Recovery Factor: 4.22 Sharpe Ratio: 0.40 Z-Score: 1.18 (76.20%) AHPR: 1.0101 (1.01%) LR Correlation: 0.97 OnTester result: 0 GHPR: 1.0097 (0.97%) LR Standard Error: 597.63





Total Trades: 61 Short Trades (won %): 35 (94.29%) Long Trades (won %): 26 (88.46%) Total Deals: 122 Profit Trades (% of total): 56 (91.80%) Loss Trades (% of total): 5 (8.20%)

Largest profit trade: 241.00 Largest loss trade: -1 001.00

Average profit trade: 232.93 Average loss trade: -1 000.34

Maximum consecutive wins ($): 22 (5 150.60) Maximum consecutive losses ($): 1 (-1 001.00)

Maximal consecutive profit (count): 5 150.60 (22) Maximal consecutive loss (count): -1 001.00 (1)

Average consecutive wins: 9 Average consecutive losses: 1

Советы

Данная стратегия очень нестабильна после выхода серьезных экономических новостей. На рис. ниже показана реакция рынка на речь Бернанке от 19.06.2013:





Не рекомендуется использовать эту стратегию после выхода таких новостей.