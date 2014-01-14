IREA é um algoritmo de negociação automatizado baseado na idéia de que um impacto incomum nas alterações de preços serão ajustados por um movimento inverso (você pode ver isso em muitos choques).

Ele funciona com o indicador InverseReaction (versão 1.2), ele negocia a partir de seus sinais (quando as alterações de preços ultrapassam alguns limites predefinidos, com a nova barra, IREA negociará no sentido inverso).

Parâmetros:

Os seguintes parâmetros são destinados para o símbolo "EURUSD" no no período de tempo diário, ele não foi otimizado. Você deve alterar algumas delas de acordo com o símbolo/período em que você deseja trabalhar.

Stop loss: (1000 como padrão) do limite de segurança para a perda em pips;

(1000 como padrão) do limite de segurança para a perda em pips; Take profit: (250 por padrão) como meta de lucro em pips;

(250 por padrão) como meta de lucro em pips; Trade volume: (1.0 como padrão) como valor do lote para a ordem;

(1.0 como padrão) como valor do lote para a ordem; Affordable order slippage: (3 como padrão) desvio instantâneo aceitável do preço da ordem;

(3 como padrão) desvio instantâneo aceitável do preço da ordem; Minimum bar size for signal: (300 pips como padrão) Uma Reação Iversa - vem muitas vezes após um choque no mercado. Este parâmetro é o valor mínimo do tamanho da barra, que deveria ser um choque. Você pode tentar valores diferentes! Mas não deve ser menor do que o nível de Take profit !

(300 pips como padrão) Uma Reação Iversa - vem muitas vezes após um choque no mercado. Este parâmetro é o valor mínimo do tamanho da barra, que deveria ser um choque. Você pode tentar valores diferentes! Mas não deve ser menor do que o nível de ! Maximum bar size for signal: (2000 pips como padrão) Há uma diferença entre choques e de gamechangers (acidentes, booms, intervenções, etc.) E, mesmo ela sendo inspirada por acidentes, esta estratégia está focada em apenas choques. Este parâmetro é suposto em determinar um tamanho máximo para os choques (na imagem menor, olhe para a data '10.07.2013' para ver um exemplo). Você pode tentar diferentes valores.

(2000 pips como padrão) Há uma diferença entre choques e de gamechangers (acidentes, booms, intervenções, etc.) E, mesmo ela sendo inspirada por acidentes, esta estratégia está focada em apenas choques. Este parâmetro é suposto em determinar um tamanho máximo para os choques (na imagem menor, olhe para a data '10.07.2013' para ver um exemplo). Você pode tentar diferentes valores. Confidence coefficient: (Razão de ouro como padrão) do parâmetro do indicador. Não mude a menos que você saiba exatamente o que fazer. Para mais informações consulte a página dos indicadores;

(Razão de ouro como padrão) do parâmetro do indicador. Não mude a menos que você saiba exatamente o que fazer. Para mais informações consulte a página dos indicadores; Moving average period: (3 como padrão) do parâmetro do indicador. Não mude a menos que você saiba exatamente o que fazer. Para mais detalhes consulte a página dos indicadores;

Resultados do teste:

EURUSD, D1, Intervalo do teste: 01.01.2012 - 01.08.2013, Alavancagem: 1:100, I depósito inicial:10 000 USD.

Dicas

A estratégia de reação inversa é muito instável logo após os grandes eventos econômicos (após possíveis comportamentos nas mudanças do jogo no mercado). Isto pode ser visto a partir dos resultados do teste. Olhe para a última perda na imagem acima, isto deve-se a um discurso do FED que afetou todas as expectativas de longo prazo:

Assim, aconselha-se a não aplicar essa estratégia após a notícia.