IREA是一个自动交易算法，它基于这样的思想：一次不同寻常的价格变化将会被一次反向运动所修正（你可以在很多股票上观察到这一现象）。

它使用指标InverseReaction (版本 1.2) 并且根据它发出的信号进行交易（如果价格变化超出预定义的界限，在新的柱形上，IREA将反向交易）。

参数：

下面的参数适用于交易对象“EURUSD”日时间框架并且没有做过优化。你需要根据你想要使用的交易对象和时间框架，来改变这些参数。

Stop loss: （默认为1000）以点数计的安全止损界限；

（默认为1000）以点数计的安全止损界限； Take profit: （默认为250）获利目标点数；

（默认为250）获利目标点数； Trade volume: （默认为1.0）订单的交易手数；

（默认为1.0）订单的交易手数； Affordable order slippage: （默认为3）可接受订单价格的滑点；

（默认为3）可接受订单价格的滑点； Minimum bar size for signal: （默认为300点）一次反向运动 - 很多时候出现在市场一次大震荡之后。这个参数表示一次震荡的最小柱形波幅值。你可以尝试不同的值！！但是它不能比 Take profit 小！！

（默认为300点）一次反向运动 - 很多时候出现在市场一次大震荡之后。这个参数表示一次震荡的最小柱形波幅值。你可以尝试不同的值！！但是它不能比 小！！ 信号的最大柱形尺寸： （默认2000）冲击和逆变不同（崩溃，蓬勃，干预，等等.）。而且，即使冲击源于崩溃，这一策略也只关注于震荡。这一参数用于确定一次震荡的最大波动范围（在下图中，查看日期 '10.07.2013' 的例子）。你可以尝试不同的值。

（默认2000）冲击和逆变不同（崩溃，蓬勃，干预，等等.）。而且，即使冲击源于崩溃，这一策略也只关注于震荡。这一参数用于确定一次震荡的最大波动范围（在下图中，查看日期 '10.07.2013' 的例子）。你可以尝试不同的值。 Confidence coefficient: （默认为黄金比例）指标的参数。在你完全懂得你在做什么之前不要改变它。更多详情请看指标页面；

（默认为黄金比例）指标的参数。在你完全懂得你在做什么之前不要改变它。更多详情请看指标页面； Moving average period: （默认为3）指标参数。在你完全懂得你在做什么之前不要改变它。更多详情请看指标页面；

测试结果：

EURUSD, D1, 测试周期： 01.01.2012 - 01.08.2013, 杠杆： 1:100, I初始存款：10 000 USD。





提示

反向行动策略在重大经济事件发生后会变得非常不稳定（发生改变市场的行为后）。这个可以从测试结果中看到。看上面图片中最近一笔亏损，它是FED演讲影响了所有长线的预期。





因此，不建议在这类新闻出现后使用该策略。