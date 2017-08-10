CodeBaseSecciones
Binary Options Simulated Trading Indicator for MT5 - indicador para MetaTrader 5

Leon Lam | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador para la simualción de comercio con opciones binarias en MetaTrader 5. Los tráders principiantes pueden utilizarla para practicar en las estrategias comerciales. La interfaz del programa se ha ejecutado en dos idiomas: chino e inglés.



Translated from Chinese by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/zh/code/18136

