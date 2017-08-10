Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Binary Options Simulated Trading Indicator for MT5 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2222
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador para la simualción de comercio con opciones binarias en MetaTrader 5. Los tráders principiantes pueden utilizarla para practicar en las estrategias comerciales. La interfaz del programa se ha ejecutado en dos idiomas: chino e inglés.
Translated from Chinese by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/zh/code/18136
Volatility Quality Stridsman
Indicador de calidad de la volatilidad (VQ) de Stridsman.OscSAR_Histogram
Oscilador construido como histograma de color sobre la diferencia entre el precio de cierre y el indicador iSAR, expresado en puntos.
High and Low Custom levels
Representa los niveles personalizados de High y Low.N Candles v2
Búsqueda de N barras idénticas en la fila. Si vemos velas alcistas, compramos, si vemos velas bajistas, vendemos.